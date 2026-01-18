(سودانير) تعلن عودة طائرة A320 تعود إلى الخدمة بعد صيانة شاملة ودخول محطات جديدة

بورتسودان – السوداني

أعلنت الخطوط الجوية السودانية (سودانير) اليوم عن عودة طائرتها من طراز إيرباص A320 إلى الخدمة التشغيلية، بعد استكمال أعمال الصيانة الشاملة وفق أعلى المعايير الدولية للسلامة الجوية.

وأكدت الشركة أن هذه الخطوة تأتي تأكيداً على التزامها الدائم بسلامة الركاب وسلامة الطيران، مشيرة إلى أن الطائرة خضعت لفحوصات وصيانة دقيقة في مراكز متخصصة، لتعود بكفاءة عالية تدعم استئناف العمليات المنتظمة.

وأوضحت (سودانير) أن رحلاتها المجدولة إلى القاهرة والرياض وجدة ستستمر بانتظام كامل، مع تقديم باقة من المزايا التشجيعية للمسافرين تشمل أسعاراً تنافسية جذابة، وزيادة في وزن الأمتعة المسموح به، بهدف تسهيل السفر ودعم الجاليات السودانية في هذه الوجهات الرئيسية.

كما أعلنت الشركة لزبائنها عن انضمام محطات جديدة إلى شبكة خطوطها، سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي، في إطار خطط التوسع التدريجي لتعزيز حضور الناقل الوطني وتلبية احتياجات المسافرين المتزايدة، وسط الجهود الوطنية لإعادة إحياء قطاع الطيران بعد التحديات السابقة.

وختمت (سودانير) بيانها بعبارة “عدنا نحلق من جديد”، معبرة عن فخرها بعودة النشاط التشغيلي وتطلعها لتقديم خدمات متميزة ترتقي بتجربة السفر لكل الركاب الكرام.