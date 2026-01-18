فولكر تورك: انتهاكات المليشيا ضد المدنيين قد ترقى إلى جرائم حرب

بورتسودان: السوداني

قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحق المدنيين في السودان، بواسطة قوات الدعم السريع، بما في ذلك الهجمات على البنية التحتية المدنية والعنف الجنسي والقتل خارج نطاق القانون، قد ترقى إلى جرائم حرب، وذلك من خلال إفادة من مواطنين التقى بهم في كل من بورتسودان، دنقلا، الدبة ومروي، داعياً إلى وقفها فوراً وضمان حماية المدنيين.

وأشار إلى دور الشباب والمتطوعين ومنظمات المجتمع المدني في تقديم الخدمات الإنسانية والدعم القانوني لضحايا الانتهاكات.

وقال تورك في مؤتمر صحفي عقده اليوم بمطار بورتسودان في ختام زيارة استمرت أربعة أيام، إن روح النضال من أجل السلام والعدالة والحرية لدى الشعب السوداني لم تنكسر رغم ما يقارب ثلاث سنوات من حرب وصفها بالوحشية ضد المدنيين.

وأعرب المفوض السامي، عن قلقه إزاء الهجمات المتكررة بطائرات مُسيّرة على سد مروي ومحطة توليد الكهرباء، والتي أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفيات وتعطيل الري وإمدادات المياه النظيفة، محذراً من أن استهداف البنية التحتية المدنية الحيوية يشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني.

وحذّر من تدهور الأوضاع الإنسانية والأمن الغذائي، مشيراً إلى وجود ظروف تنذر بمجاعة في كادُقلي وخطر مجاعة في مناطق أخرى بينها الدلنج، في ظل استمرار حصار المليشيا.

وكشف المفوض السامي، عن شهادات مروعة لضحايا الحرب، من بينهم أطفال ونساء نازحات تعرضن للقصف والنهب والعنف الجنسي، أثناء هروبهن من الفاشر، مؤكداً أن استخدام العنف الجنسي كسلاح جريمة حرب.

وأشار إلى روايات عن إعدامات ميدانية واحتجاز آلاف المدنيين التي نفذتها مليشيا الدعم السريع في الفاشر، مطالباً بالإفراج عن المحتجزين المدنيين والبحث عن المفقودين وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى جميع المناطق المتضررة.