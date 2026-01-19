السنغال تتوج بلقب كأس أمم أفريقيا على حساب المغرب

الرباط – السوداني

توج المنتخب السنغالي بلقب كأس الأمم الأفريقية للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه المثير على منتخب المغرب المضيف بنتيجة 1-0 في المباراة النهائية التي أقيمت مساء الأحد 18 يناير على ملعب الأمير مولاي عبد الله بالعاصمة الرباط.

سجل هدف الفوز الوحيد لـأسود التيرانجا) اللاعب بابي جاي في الدقيقة 94 من عمر المباراة الماراثونية التي امتدت إلى الوقت الإضافي (120 دقيقة)، ليمنح بلاده اللقب الثاني بعد تتويجهم الأول عام 2021.

شهدت المباراة أحداثاً درامية استثنائية، حيث امتدت الإثارة إلى ما بعد الوقت الأصلي، مع احتجاجات سنغالية قوية على قرارات تحكيمية مثيرة للجدل – رفض منتخب السنغال في البداية مواصلة اللعب، وطالبهم المدرب بابي ثياو بالخروج من الملعب، لكن القائد ساديو ماني أقنعهم بالعودة – بما في ذلك ركلة جزاء مثيرة للجدل لصالح المغرب في الدقائق الأخيرة من الوقت الأصلي، أهدرها إبراهيم دياز، بطريقة (بانينكا)، قبل أن يعود السنغاليون للملعب ويحسموا اللقب في الشوط الإضافي الثاني بقيادة المدرب بابي ثياو.