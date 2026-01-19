مقتل 91 مواطناً في أبو زبد على يد ميليشيا الدعم السريع

أبو زبد – السوداني

وثّقت غرفة طوارئ دار حمر، الأحد، مقتل 91 مواطناً من سكان مدينة أبو زبد بولاية غرب كردفان، جراء عمليات قتل مباشر وقصف عشوائي من قبل ميليشيا الدعم السريع.

وأوضحت الغرفة في بيان صادر عنها أن الضحايا هم مدنيون عزل، سقطوا خلال هجمات استهدفت أحياء سكنية في المدينة، مشيرة إلى استخدام مفرط للقوة وإطلاق نار عشوائي أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا بينهم نساء وأطفال، إضافة إلى إصابة آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأضاف البيان أن الغرفة سجلت 53 حالة اختطاف لمواطنين خلال الفترة ذاتها، اقتيدوا إلى جهات غير معلومة، وسط مخاوف جدية على سلامتهم وحياتهم.

وبحسب الإفادات الميدانية المتطابقة التي اعتمدتها غرفة الطوارئ، تحولت مدينة أبو زبد إلى مدينة أشباح عقب موجات نزوح قسري واسع تحت تهديد السلاح، مصحوبة بعمليات نهب واسعة النطاق طالت الممتلكات الخاصة والمحال التجارية.