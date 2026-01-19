الناطق الرسمي باسم الشرطة العميد العميد فتح الرحمن محمد التوم لـ(السوداني):

كشف الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة، العميد فتح الرحمن محمد التوم، عن استعادة عدد من النزلاء المحكومين بالسجون الاتحادية الذين أفرجت عنهم مليشيا الدعم السريع إبان اندلاع الحرب في الخرطوم، وهناك مجهودات كبيرة وإجراءات اتخذتها قوات السجون بهذا الصدد، كان آخرها إعداد سجل متكامل عن هؤلاء المطلوبين وتعميمه على أقسام الشرطة ووحداتها الأمنية والجنائية والجوازات والمنافذ الحدودية، وقال في حوار مع (السوداني) إن الأوضاع الأمنية في الخرطوم تشهد استقراراً كبيراً بعد استعادة افتتاح الأقسام وانتشار الشرطة في كل الولاية وفيما يلي نص (الحوار):-

أجراه: ياسر عبد الله

*أولاً كم عدد النزلاء الذين أفرجت عنهم مليشيا الدعم السريع بسجون ولاية الخرطوم؟

قامت مليشيا الدعم السريع في الأسابيع الأولى من اندلاع الحرب باقتحام كافة السجون بولاية الخرطوم، بهدف إطلاق سراح أصحاب الأحكام الجنائية والسوابق لضمهم إلى صفوفها، وقد كانت سجون ولاية الخرطوم في العام ٢٠٢٣ تضم 15 ألف نزيل محكوم.

*هل نجحت الشرطة في استعادة عدد من المجرمين الذين حرّرتهم المليشيا؟

نعم، وهنالك مجهودات كبيرة وإجراءات اتخذتها قوات السجون بهذا الصدد، كان آخرها إعداد سجل متكامل عن هؤلاء المطلوبين وتعميمه على أقسام الشرطة ووحداتها الأمنية والجنائية والجوازات والمنافذ الحدودية.

*ما هي الجهود التي بذلتها الشرطة لإعادة السجون الاتحادية بالخرطوم للعمل؟

بذلت وزارة الداخلية ممثلةً في قوات السجون، مجهودات كبيرة لإعادة تأهيل السجون بما يتوافق مع قواعد القانون والمعايير الدولية المعمول بها، وقد أدت هذه الجهود إلى إعادة كل السجون الاتحادية والولائية بالخرطوم إلى العمل ولم يتبق إلا سجن كوبر بالخرطوم بحري الذي لا زال يشهد أعمال صيانة قطعت أشواطاً كبيرة ولم يتبق إلا القليل بإذن اللهَ

ما هو الموقف الآن عن السجون التي عاودت العمل؟

كل سجون ولاية الخرطوم عادت للعمل بعد تهيئتها وفقاً للمعايير الدولية ولم يتبق إلا سجن كوبر الذي سيعاود العمل قريباً بعد اكتمال أعمال الصيانة والتأهيل.

*كيف يبدو الموقف الأمني وموقف الجريمة في العاصمة الخرطوم بعد مرور أكثر من عام على تحريرها؟

الوضع الأمني بولاية الخرطوم يشهد استقراراَ كبيراً بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل مجهودات لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة والتعاون والتنسيق المحكم بين كافة القوات النظامية، إضافةً إلى افتتاح أقسام الشرطة والانتشار الشرطي الكبير بالولاية.

*كيف تسير عملية ترحيل الأجانب المخالفين من الخرطوم، وكم عدد الذين تم ترحيلهم؟

ضبط الوجود الأجنبي من أهم أهداف لجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة، وهنالك لجنة فرعية مختصة بهذا العمل تضم كافة الجهات ذات الصلة.

تمكّنت اللجنة عبر حملاتها المكثفة والمتواصلة من تحقيق نتائج كبيرة عبر برنامج العودة الطوعية، حيث قامت حتى الآن بترحيل ٩ آلاف أجنبي مخالف للقوانين، مع التشديد في الارتكازات على حمل الوثائق المطلوبة وتهيئة معسكرات بالولايات الشرقية والجنوبية لاستقبال اللاجئين المخالفين حتى اكتمال إجراءاتهم.