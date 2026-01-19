المُؤبّد في مواجهة مشارك مع مليشيا الدعم السريع

دنقلا – السوداني

أوقعت محكمة جنايات دنقلا العامة، عقوبة السجن المؤبد ضد المتهم أنور أحمد النور الحاج، تحت المواد (26/ 51/أ) من القانون الجنائي لسنة 1991 تعديل 2020م.

وتعود وقائع الدعوة التي قدمتها النيابة العامة فى دنقلا، بأن المتهم كان أحد أفراد القوات المتمردة، وقد شارك في دورة تدريب ضباط بمنطقة جبيت قبل اندلاع الحرب ولم يمتثل لقرار القائد العام للقوات المسلحة، ولم يبلِّغ أي وحدة عسكرية بعد اندلاع الحرب، وحمل السلاح وعزّز هجوم القوات المتمردة على الدولة.

قدم الاتهام عدد من الشهود، حيث أكدوا هذه الوقائع، ومن ثم وجهت المحكمة تهماً للمتهم لمخالفة أحكام المواد المذكورة، وبعد سماع قضيتي الاتهام والدفاع أصدرت المحكمة، قرارها بإدانة المتهم تحت المواد أعلاه وحكمت عليه بالسجن المؤبد.

صدر الحكم في حضور محامي الدفاع، ومثل الاتهام وكيل ثاني النيابة محمد درار عبد الله.