مطار الخرطوم يستقبل طائرتين قادمتين من القاهرة إحداهما تتبع لوكالة المخابرات التركية

الخرطوم – السوداني

هبطت اليوم، طائرتان خاصتان في مطار الخرطوم الدولي قادمتين من مطار القاهرة الدولي، في أولى الرحلات الدولية التي تصل إلى المطار منذ إغلاقه في أبريل 2023 جراء حرب العدوان على السودان.

وكشف مُحلِّل الاستخبارات المفتوحة الخبير ريتش تيد، أن الطائرة الأولى من طراز Hawker 800XP مملوكة لجهة خاصة في جنوب أفريقيا. بينما الطائرة الثانية من طراز Gulfstream IV وترتبط بوكالة المخابرات التركية (MIT).

وتمثل هاتان الرحلتان، عودة جزئية لحركة الطيران الدولي إلى مطار الخرطوم، بعد أن أُعيد افتتاح المطار تدريجياً للرحلات الداخلية، عقب استعادة القوات المسلحة السودانية السيطرة الكاملة على العاصمة الخرطوم ودحرها لميليشيا الدعم السريع المتمردة.