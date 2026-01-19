ضبط نصف طن من المخدرات بالبحر الأحمر بعد مطاردة عنيفة

الخرطوم: السوداني

ضبطت شرطة مكافحة التهريب بولاية البحر الأحمر، أكثر من نصف طن مخدرات بعد مطاردة عنيفة جنوبي الولاية.

وقال مدير مكافحة التهريب البحر الأحمر، العميد جاد كريم أحمد الفضل، إن الضبطية تمت جنوبي الولاية، بالتنسيق مع جهاز المخابرات العامة وتم ضبط 384 كيلو آيس، بجانب 27 كيلو هيروين، وعدد 42 كيس مادة سائلة مخدرة وكذلك 15 كيس قات.

ووقف والي ولاية البحر الأحمر، مصطفى محمد نور، ولجنة أمن الولاية، بحضور مدير عام قوات الجمارك، الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم، على ضبطية المخدرات التي تُعد إنجازًا أمنيًا ونوعيًا.

وثمّن والي ولاية البحر الأحمر، مجهودات مكافحة التهريب وتحقيق الضبطيات النوعية المتلاحقة للمخدرات، والتي تؤكد الاحترافية والهمة العالية، لقوات الجمارك، وصد كافة محاولات التهريب وضبط المخدرات، مُحيياً كل منسوبي الجمارك في ربوع الوطن الحبيب.

وأكد مدير عام قوات الجمارك، الفريق شرطة صلاح أحمد إبراهيم، أن هذا الإنجاز يُجسِّد الاستعداد العالي واليقظة المستمرة في حماية المجتمع والاقتصاد الوطني، مشدداً على مواصلة الجهود للتصدي لكافة أشكال التهريب والجريمة العابرة للحدود بجميع أنواعها.

وأشاد مساعد المدير العام لمكافحة التهريب، اللواء أمير زين العابدين، بالضبطية النوعية، موضحاً أن المخدرات تُشكِّل تهديداً كبيراً على المجتمعات، وتؤثر على الاقتصاد والتنمية.

وشدد على حرص مكافحة التهريب للعمل على مدار الساعة لحماية الموارد الوطنية، خاصةً في ظل معركة الكرامة الحالية، مؤكداً استمرار عمل مكافحة التهريب للتصدي للمهددات الأمنية وحماية المجتمع.