وزير البنى التحتية يوجه بالإسراع في إكمال صيانة كوبري الحلفايا

كتبت – ابتهاج متوكل

تفقد وزير البنى التحتية والنقل، سيف النصر التجاني هارون، سير العمل في صيانة وتأهيل كوبري الحلفايا، وطالب الشركة المنفذة بضرورة الإسراع في الصيانة، وفق المعايير الدولية المعتمدة، من أجل تسهيل حركة انسياب المواصلات بين مدن ولاية الخرطوم المختلفه.

واطمأن هارون صباح اليوم الثلاثاء، على سير العمل في صيانة كوبري الحلفايا الرابط بين مدينتي بحري وأم درمان. وقال إن كوبري الحلفايا من البنى التحتية الأساسية بولاية الخرطوم، يسهم في حل اختناقات المرور، خاصةً وأنّ الحكومة الاتحادية بدأت في العودة للخرطوم، مما يستوجب عودة كل مواعين النقل للعمل بصورة طبيعية.

وأبدى مدير هيئة الطرق والجسور ومصارف المياه، مختار عمر صابر كامل، الاستعداد للإسراع في تنفيذ الصيانة وفق المواصفات والمعايير الدولية، معلناً الانتهاء من رفع الأنقاض ، وقدم شرحاً مفصلاً لوزير النقل والبنى التحتية عن المراحل، التي مرت بها عمليات الصيانة حتى اليوم.

إلى ذلك، تفقد الوزير هارون، كوبري المك نمر، ووقف ميدانياً على بعض الأضرار التي لحقت به خلال الحرب، والمعالجات اللازمة تجاهه.