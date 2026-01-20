الخرطوم: السوداني

أعلنت محافظ بنك السودان المركزي، آمنة ميرغني حسن، اليوم الثلاثاء، عودة البنك المركزي للعمل من داخل ولاية الخرطوم.

وقالت لدى مخاطبتها للعاملين، إن عودة البنك المركزي دليل على دخول البلاد مرحلة التعافي وإعادة الإعمار، مُشيدةً بالدور الكبير الذي قام به البنك المركزي لتثبيت دعائم الدولة في فترة الحرب، مضيفةً أن معركتنا مستمرة لإعادة الإعمار.

وأشارت إلى أن عودة البنك المركزي والجهاز المصرفي للعمل من الخرطوم يمثل عودة الحياة إلى شرايين الاقتصاد الوطني، ويقف دليلاً وشاهداً على انتقال الاقتصاد من مرحلة الصمود إلى مرحلة التعافي، واعدةً ببذل كل الجهود لدعم مسيرة التنمية والإعمار.

وثمّنت المحافظ، مجاهدات القوات المسلحة والقوات المساندة لها التي جعلت هذه العودة ممكنة، كما ترحّمت على أرواح الشهداء الذين مهروا بدمائهم هذا الانتصار.