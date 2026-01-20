جندي يُلقي قنبلة على مركبة في شارع النيل مدني.. والأمن يطيح به بعد مقاومة عنيفة

ود مدني – السوداني

ألقت قوات الأمن في مدينة ود مدني، القبض على أحد أفراد القوات النظامية بعد مقاومته للقوة الأمنية وإلقائه قنبلة يدوية على مركبة مدنية في شارع النيل، أثناء محاولة ضبطه في إطار بلاغ مفتوح ضده.

ووفقاً لتفاصيل الحادث، حاولت القوة الأمنية تنفيذ إجراءات الضبط بحق المتهم، إلا أنه قاوم الاعتقال بشدة، وقام بإلقاء قنبلة يدوية باتجاه إحدى العربات في الشارع، مما أسفر عن وقوع إصابات بين الموجودين في المكان. تم نقل المصابين فوراً إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأكد مصدرٌ أمنيٌّ مسؤولٌ لصحيفة (السوداني)، أنّ القوات الأمنية تمكّنت سريعاً من السيطرة على الوضع وإلقاء القبض على الفرد النظامي المشتبه به، وتم تحويله إلى الجهات المُختصة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للقوانين، بما في ذلك التحقيق في ملابسات الحادث وأسباب مقاومته والتهم الموجهة إليه.

وأكدت الجهات الأمنية، حرصها على حماية أرواح المواطنين وسلامتهم، وشدّدت على أنّ مثل هذه التصرفات الفردية لن تمر دون محاسبة قانونية رادعة.