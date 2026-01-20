السعودية تطلق (رماح النصر 2026) في أكبر مناورات جوية مختلطة تشهدها المنطقة بمشاركة 15 دولة ومحاكاة حرب إلكترونية وسيبرانية

السعودية – السوداني

انطلقت اليوم الاثنين في مركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي بالمملكة العربية السعودية، مناورات التمرين الجوي المختلط (رماح النصر 2026)، وهو أحد أبرز وأكبر التمارين الجوية على مستوى المنطقة، بمشاركة واسعة من أفرع القوات المسلحة السعودية وعدد من الجهات الوطنية إلى جانب قوات جوية من 15 دولة شقيقة وصديقة.

ويشارك في التمرين، الذي يمتد حتى 5 فبراير 2026، القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي، إضافة إلى وزارة الحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة، بجانب قوات جوية من دول: (مملكة البحرين، بنغلاديش، فرنسا، اليونان، إيطاليا، المملكة الأردنية، ماليزيا، المملكة المغربية، سلطنة عمان، باكستان، قطر، تركيا، المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية)

ويهدف التمرين -الذي يُنفذ في بيئة تدريبية متقدمة بمركز الحرب الجوي- إلى تعزيز وتعميق الشراكات العسكرية الاستراتيجية، وتبادل الخبرات في مجالات التخطيط والتنفيذ العملياتي، ورفع مستوى الكفاءة القتالية والجاهزية المشتركة، إلى جانب تحقيق أعلى درجات التنسيق والتكامل العملياتي بين القوات المشاركة.

كما تشمل فعاليات التمرين محاكاة سيناريوهات عملياتية متنوعة ومعقدة، وتنفيذ مهام تكتيكية مشتركة، وتطبيقات متقدمة في مجالات الحرب الإلكترونية والعمليات متعددة الأبعاد، بالإضافة إلى محاضرات أكاديمية متخصصة تهدف إلى توحيد المفاهيم العملياتية وتقييم الأداء في مواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.

الجدير ذكره ان السعودية أطلقت (رماح النصر 2026) في إطار جهود المملكة المستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، من خلال بناء قدرات مشتركة قوية وتعزيز التعاون الدفاعي مع الحلفاء والشركاء الاستراتيجيين.