بدء صرف مرتبات يناير 2026 وتطبيق الزيادة الجديدة

الخرطوم – السوداني

أعلنت وزارة المالية، بدء صرف مرتبات شهر يناير 2026 للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، اعتبارًا من يوم غد الخميس 22 يناير، وذلك تزامناً مع تطبيق الزيادات الجديدة على الأجور التأمينية.

ونوهت الوزارة إلى أن القرار يشمل جميع العاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، على أن يتم الصرف وفق الجداول الزمنية المعتمدة لكل جهة.

وأكدت أن القرار يهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية، وتقليل التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي، مع إتاحة الصرف عبر البنوك والمحافظ الإلكترونية دعماً للشمول المالي.

وفى السياق، أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بدء صرف استحقاقات يناير 2026 اعتباراً من 22 يناير مع إمكانية الاستعلام الإلكتروني بالرقم القومي.