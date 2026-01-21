مجلسا السيادة والوزراء يجيزان موازنة السودان الطارئة للعام ٢٠٢٦

الخرطوم – السوداني

انعقد اليوم، اجتماعٌ مشتركٌ لمجلسي السيادة والوزراء بالعاصمة الخرطوم، برئاسة رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، وذلك في أعقاب عودة مجلس السيادة وحكومة الأمل لمزاولة مهامهما من الخرطوم، حيث أجاز الاجتماع الموازنة الطارئة للدولة للعام ٢٠٢٦م.

​وقال وزير الثقافة والإعلام والسياحة، خالد الإعيسر في تصريح صحفي، إن هذا الاجتماع يُعد الأول للمجلسين خلال العام ٢٠٢٦م، ويمثل تدشيناً عملياً لعودة الحكومة التنفيذية بمكوناتها كافة للعمل من العاصمة القومية الخرطوم.

​وأعلن الوزير أن الاجتماع المشترك قد أجاز الموازنة الطارئة للدولة للعام ٢٠٢٦م، مُشيراً إلى أنّ مؤسسات الدولة القومية والتنفيذية تعمل بكفاءة عالية. وأضاف أنّ الاجتماع أجاز عدداً من القوانين، مع استمرار النظر في مشروعات قوانين أخرى.

وقال الإعيسر: “إننا نسعد، ومعنا أعضاء مجلس السيادة كافة بقيادة البرهان، ورئيس مجلس الوزراء وحكومة الأمل، بأن نُعلن لشعبنا أننا نمارس مهامنا الآن من قلب الخرطوم”، كما وجّه مناشدةً إلى المواطنين كافة بضرورة العودة إلى ديارهم، مؤكداً حرص الحكومة على رد الجميل للمواقف البطولية التي جسّدها الشعب السوداني خلال الأعوام الماضية، في سبيل استعادة الخرطوم لمكانتها ووضعها الطبيعي.