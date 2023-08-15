(السوداني) تستنطق قنصل جمهورية مصر، السفير سامح فاروق في حوار قضايا السّاعة والتساؤلات السّاخنة: أسباب التشدُّد في منح التأشيرات للسودانيين.. وقصة تلاعب السماسرة.. وأسرار التكدُّس في المعابر..؟؟
* مصير الطلاب السودانيين الباحثين عن الدراسة بمصر.. كيفية التعامل مع الحالات الإنسانية.. ومتى يعود إعفاء النساء والأطفال وكبار السن من التأشيرة إلى حيِّز التنفيذ؟؟
* (السوداني) تعكس شكاوى المسافرين المتكررة.. تفاصيل التخوف من دخول المساجين والمدانين والإرهابيين للأراضي المصرية.. وإفرازات الحرب وتبعات تكثيف الإجراءات الأمنية؟؟
* ماذا عن تفاصيل المطلوبات الرسمية للمتواجدين بمصر لفترة طويلة، وتزايد الطلب على منح الإقامات؟؟
* قصة عدم منح أندية القمة السودانية تأشيرات دخول.. ماذا عن تسرُّب الإمدادات الطبية المصرية للأسواق.. ودور القاهرة في إيقاف الحرب بالسودان؟؟
* هيثم كابو يضع تساؤلات الساعة على طاولة القنصل المصري سامح فاروق في حوار ساخن تنشره (السوداني) بعد غد الخميس.