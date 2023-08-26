عرمان يطالب البرهان بطرح برنامج وطني جديد وفتح حوار مع القوى السياسية

متابعات: السوداني

طالب الناطق باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير ياسر عرمان، رئيس مجلس السيادة ‎الفريق أول، عبد الفتاح البرهان بطرح برنامج وطني جديد وفتح حوار مع القوى السياسية. وقال عرمان لقناة الجزيرة مباشر: “البرهان مطالب بالاعتماد على الشعب واتخاذ خطوات من أجل إنقاذ السودان وشعبه”.

واتهم عرمان، عمر ‎البشير والمؤتمر الوطني بانهما وراء تعدد الأجنحة العسكرية بالسودان.

وقال: “ندين انتهاكات ‎الدعم السريع بحق المدنيين ويجب وقف الحرب … ويجب على المجتمع المدني تقديم تنازلات ولا نرغب في السلطة”.

وأوضح أنهم يرفضون أي حكومة يتم تكليفها قبل وقف الحرب ووضع رؤية موحدة للانتقال الديمقراطي. مبيناً ان تدمير ‎القوات المسلحة والدعم السريع ليس في مصلحة السودان.

واعتذر عرمان للشعب السوداني كونهم لم يوفروا القيادة التي يستحقها. وقال: “قوى الثورة لم تحسن التعامل مع السلطة”.