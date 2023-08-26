عرمان يطالب البرهان بطرح برنامج وطني جديد وفتح حوار مع القوى السياسية

متابعات: السوداني
طالب الناطق باسم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير ياسر عرمان، رئيس مجلس السيادة الفريق أول، عبد الفتاح البرهان بطرح برنامج وطني جديد وفتح حوار مع القوى السياسية. وقال عرمان لقناة الجزيرة مباشر: “البرهان مطالب بالاعتماد على الشعب واتخاذ خطوات من أجل إنقاذ السودان وشعبه”.
واتهم عرمان، عمر البشير والمؤتمر الوطني بانهما وراء تعدد الأجنحة العسكرية بالسودان.
وقال: “ندين انتهاكات الدعم السريع بحق المدنيين ويجب وقف الحرب … ويجب على المجتمع المدني تقديم تنازلات ولا نرغب في السلطة”.
وأوضح أنهم يرفضون أي حكومة يتم تكليفها قبل وقف الحرب ووضع رؤية موحدة للانتقال الديمقراطي. مبيناً ان تدمير القوات المسلحة والدعم السريع ليس في مصلحة السودان.
واعتذر عرمان للشعب السوداني كونهم لم يوفروا القيادة التي يستحقها. وقال: “قوى الثورة لم تحسن التعامل مع السلطة”.