بسبب انتهاك القوانين.. (X) تويتر يوقف الحساب الرسمي لمليشيا الدعم السريع

نيويورك: السوداني

أوقف موقع التواصل الاجتماعي الشهير (X) -تويتر- اليوم الجمعة، الحساب الرسمي لميليشيا الدعم السريع. وقالت (X) ان الإيقاف تم بسبب ان حساب الدعم السريع انتهك القوانين.

وتمنع سياسات وقوانين (X) الكلام الذي يحض على العنف: “لا يجوز لك التهديد بالأذى أو العنف أو التحريض عليه أو تمجيده أو التعبير عن الرغبة فيه”.

كما تحظر (X) الكيانات التي تنتهج العنف وتحضّ على الكراهية: “لا يمكنك الانضمام إلى أنشطة الكيانات التي تنتهج العنف وتحضّ على الكراهية أو الترويج لها. وتطبق سياسة صارمة للغاية بشأن استغلال الأطفال جنسياً على المنصة”.

وتمنع (X) مشاركة محتوى مسيئ، أو المشاركة في المضايقة المستهدفة ضد الآخرين أو تحريض الغير على القيام بذلك. وتعتبر السلوك الباعث على الكراهية مرفوض، حيث لا يجوز لك مهاجمة الآخرين على أساس العِرق أو الإثنية، أو الأصل القومي، أو الطائفة الاجتماعية، أو التوجّه الجنسي، أو النوع، أو الهوية الجنسية، أو الانتماء الديني، أو السن، أو الإعاقة، أو المرض الخطير.

وتقول (X): “مرتكبو الهجمات العنيفة.. سنزيل أي حسابات يملكها مرتكبو الهجمات الإرهابية الفردية، أو الهجمات المتطرفة العنيفة الفردية، أو الهجمات الجماعية العنيفة، وقد نزيل كذلك التغريدات التي تنشر بيانات أو محتويات أخرى يطلقونها”.

وتشير الى الوسائط الحساسة، بأنه لا يجوز لك نشر وسائط تتضمن محتوى شديد الدموية أو مشاركة محتوى عنيف أو محتوى للبالغين في فيديو مباشر أو صورة الملف الشخصيّ أو صورة رأس الصفحة. كما لا يجوز نشر الوسائط التي تتضمن مشاهد عنف جنسي أو اعتداء.