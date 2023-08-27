تفاصيل جديدة.. مصادر (السوداني): الجيش يُدمِّـر المُتمرِّدين على أسوار المُدرّعات ويهاجمهم في محيط المطار ومناطق عديدة بالعاصمة الخرطوم

الخرطوم: السوداني

قالت مصادر عسكرية لـ(السوداني)، إنّ قادة التمرُّد واصلت لليوم الثامن على التوالي نحر عناصرها على أسوار سلاح المُدرّعات، إذ صد الجيش هجوماً جديداً على سلاح المُدرّعات من مليشيا الدعم السريع، وكبّـدها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد والمعدات، واستلم الجيش عدداً كبيراً من العربات القتالية ودمّـر عدداً منها وعدداً كبيراً من قتلى العدو.

وكشفت المصادر بأنّ الجيش قصف القوات المُتمرِّدة التي حاولت الانضمام لمعركة المدرعات من شرق النيل، وقطع عليها الطريق ودمّـر عدداً كبيراً من مركباتها. كما اشتبك الجيش مع قوات التمرُّد بأحياء محيط المدرعات جبرة، العُشرة، اللاماب، الشجرة وغزة، وسقط المئات من قوات العدو.

وأوضحت المصادر، أنّ الجيش شَنّ هجوماً على قوات التمرد بمحيط مطار الخرطوم، وقصف الطيران الحربي تجمُّعات وتمركزات العدو بشرق وجنوب المطار. كما قصف الطيران بنجاح، تجمُّعات لقوات التمرد بأحياء الرياض، بري، قاردن سيتي، أركويت والسوق العربي بالخرطوم.

كما استهدف الجيش عبر الطيران والصواريخ المُوجّهة، تجمُّعات العدو بالخرطوم بحري حلة حمد، الصبابي، شارع المؤسسة، مزارع شمبات، شمبات، الحلفايا، السروجية والخوجلاب، حيث دمّر عدداً من العربات القتالية، وسقط العشرات من جنود العدو قتلى.

وفي أم درمان، اشتبك الجيش مع قوات التمرد بالمهندسين، حيث كانت تحاول التجمع للهجوم، إلاّ أنّ القوات المسلحة دحرتهم.