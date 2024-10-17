وزارة النفط تضع حجر الأساس لأكبر مختبر مرجعي للنفط ومشتقاته بأفريقيا

كتبت: هالة حمزة

وضعت وزارة الطاقة والنفط، اليوم الخميس، ببورتسودان حجر الأساس لأكبر مختبر مرجعي للنفط ومشتقاته بأفريقيا.

وقال الوزير د. محيي الدين نعيم، إن الشروع في تنفيذ المختبر المرجعي يصب في إطار تنفيذ سياسة الدولة لضبط الجودة والرقابة والفحص والتدقيق على المواد البترولية وفقاً للمواصفات العالمية.

ويعمل المختبر على فحص خام النفط وجميع المشتقات النفطية وفق الجودة والمواصفات العالمية.

ولفت الوزير لأهمية الخطوة لقطاع النفط وللسودان عامة، بالإضافة لتقديم الخدمات للإقليم، مؤكداً أن المختبر يعمل على تقديم خدمات الفحص للنفط والمشتقات النفطية والتي كانت تتم من قبل خارج البلاد وداخل البلاد بالخرطوم ومصفاة بورتسودان، واعداً الشعب السوداني بإكمال المشروع في الوقت المحدد لافتتاح.

وقال د. وليد صالح إبراهيم، رئيس قسم النفط الخام والمحروقات بالإدارة العامة للمختبرات والبحوث والدراسات النفطية، إنّ المختبر صُمِّم بقدرات عالية لضمان ضبط جودة النفط الخام وكافة المشتقات النفطية التي تشمل كل أنواع غاز الطائرات والبنزين والديزل والفيرنس وغاز الطبخ وزيوت التزييت والشحوم والمياه والقياس والمعاير، موضحاً ان كل منتج لديه مواصفة عالمية.

مؤكداً ان المبنى الخاص بالمختبر صُمِّم من ثلاثة طوابق وفق المواصفات العالمية يحوي عددا من الأجهزة والمعدات للخام والمشتقات المذكورة، مبيناً أنّ المختبر تتوافر فيه المعينات كافة التي تضمن عدم تأثر البيئة الداخلية والخارجية بالمعمل، مشيراً إلى أنّ المشروع يعمل على استيعاب الشباب الخريجين الجدد مع الخبرات من المعامل الأخرى.