البرهان يعود للبلاد من تركيا

بوتسودان: السوداني

عاد رئيس مجلس السيادة الإتتقالي الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، إلى البلاد بعد زيارة ناجحة لتركيا أجرى خلالها مباحثات مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال السفير علي الصادق، وزير الخارجية المكلف في تصريح صحفي أن المباحثات بين الرئيسين تطرقت للعلاقات التأريخية الراسخة بين الخرطوم وأنقرا والتعاون الإقتصادي بين البلدين مبيناً أن جلسة المباحثات تطرقت لإمكانية زيادة العون الإنساني التركي.

وأوضح أن الجانب التركي أكد إستعداده للمساهمة في إعمار ما دمرته الحرب والوقوف بجانب الشعب السوداني لمواجهة تحديات ما بعد الحرب وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية له. فضلاً عن مساهمتها في العمل من أجل إنجاح الموسم الزراعي وتفعيل الإتفاقيات المشتركة – بحسب ما أورده إعلام مجلس السيادة.

وأبان وزير الخارجية أن الجانب السوداني أعرب عن شكره وتقديره لتركيا على ما قدمته من مساعدات إنسانية وطبية للسودان مؤكداً إستعداد السودان لبناء علاقات إستراتيجية مع تركيا تخدم مصالح الشعبين الصديقين، مشيراً إلى الدور الكبير الذي تلعبه الجمهورية التركية في المنطقة.