الجيش يصد هجوماً لمليشيا الدعم السريع على القيادة العامة بالخرطوم

الخرطوم: السوداني

صدّ الجيش السوداني، هجوماً مكثفاً على القيادة العامة بالخرطوم مِن قبل قوات الدعم السريع (المحلولة)، حيث بدأ الهجوم عند الساعة الرابعة والنصف صباحاً من الناحية الجنوبية والشرقية عبر الهجوم المدفعي.

وقالت مصادر عسكرية لـ(السُّوداني)، إنّ قوات الجيش واجهت الهجوم وصدته عبر مختلف الوحدات ببسالة، وتمكّنت من تدمير أرتال المليشيا العسكرية وألحقت بها خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، في وقت تركت المليشيا قتلاها وجرحاها في محيط القيادة؛ حيث فرت خوفاََ من استهداف الطيران الحربي ومُسيّرات الجيش.

وأضافت ذات المصادر: “الآن قوات المشاة تطارد مرتزقة المليشيا في الأحياء المجاورة للقيادة، وفي ذات الوقت قصف الطيران الحربي أماكن مدافع المليشيا التي تم نصبها في محيط الأحياء الشرقية للقيادة”.