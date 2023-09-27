وزير الخارجية يُبلِّغ نظيره النيجري بكاري عن مُشاركة مُرتزقة من النيجر ضمن مليشيا الدعم السريع المُتمرِّدة

بورتسودان: السوداني

أبلغ وزير الخارجية المكلف، السفير علي الصادق، نظيره وزير خارجية النيجر، بكاري سنغاري، عن معلومات تُشير إلى وجود مُرتزقة من النيجر ضمن مليشيا الدعم السريع المُتمرِّدة، ومشاركتهم في أعمال السرقة والنهب وهروبهم بسيارات وممتلكات المواطنين السودانيين.

وناقش اللقاء، ضرورة التنسيق بين حكومتي البلدين لمنع تسجيل تلك السّيّارات واسترداد المسروقات.

من جانبه، أكّــد وزير خارجية النيجر، استعداد بلاده للتنسيق مع الحكومة السودانية لاسترداد أي سيارات أو مسروقات تَــمّ إدخالها إلى النيجر.