بالفيديو.. قائد سلاح المدرعات اللواء نصر الدين يعد الشعب السوداني بتحرير الخرطوم قريباً

الخرطوم: السوداني

ظهر قائد سلاح المدرعات، اللواء ركن نصر الدين عبد الفتاح، في فيديو نشره الجيش السوداني، وهو يتفقد قواته في الخطوط الدفاعية اليوم بالشجرة الخرطوم، ومبشراً الشعب السوداني بالنصر القريب.

وقال اللواء نصر الدين: “نترحم على أرواح جميع الشداء وعلى رأسهم اللواء أيوب.. ونحن في سلاح المدرعات والقوات المسلحة نعد الشعب السوداني بأننا على العهد دوماً.. وقريباً إن شاء الله تعالى تحرير الخرطوم وتدمير العدو والمرتزقة الذين عاثوا في الأرض فساداً؛ القادمون من الشتات وغرب أفريقيا.. ونحن موقنون أننا على الحق وان الله ناصرنا، لأننا ندافع عن الأرض والعرض، ولم نغتصب النساء ولم نخرج الناس من بيوتهم ولم ننهب المؤسسات والشركات”.

وطالب نصر الدين، جنوده بالثبات، لأنهم عملوا ما عليهم من إعداد القوة وقتال العدو. مؤكداً أن النصر اتي لا محالة.