عرمان: النموذج والاتفاق الذي حدث بين قوات الدعم السريع ومواطني الهلالية ورفاعة يخدم المواطنين والدعم السريع ويجب أن يستمر ويعمم

متابعات: السوداني

قال القيادي بالحرية التغيير في السودان، ياسر عرمان، إن النموذج والاتفاق الذي حدث بين قوات الدعم السريع ومواطني الهلالية ورفاعة بأن يسمح للمواطنين بإدارة حياتهم اليومية “نموذج يخدم المواطنين وقوات الدعم السريع”.

وأضاف عرمان في تغريدة له على حسابه بمنصة اكس، هذا النموذج يجب أن يستمر ويستحق أن يعمم في كامل مناطق النزاع. “وأن يتم حماية كافة السودانيين بغض النظر عن قبائلهم ومناطقهم الجغرافية فكلنا سودانيون يجب أن نترك فرصة للتعايش ومستقبلنا المشترك”.

وختم تغريدته: “على الفلول ترك التهيج الإثني فالحركة الإسلامية قبل وصولها للحكم ضمت كل السودانيين غرباً وشرقاً وجنوباً وشمالاً ووسطاً… ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون…”.