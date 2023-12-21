الفريق أول البرهان: ما حدث في مدني ستتم مُحاسبة كل متخاذل ولا مجاملة في ذلك

بورتسودان: السوداني

قال رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان خلال مخاطبته، ضابط منطقة البحر الأحمر العسكرية، إن ما حدث في مدني بولاية الجزيرة ستتم محاسبة كل متخاذل ومتهاون ولا مجاملة في ذلك.

وأكد أن القوات المسلحة ستظل متماسكة وقوية وصمام أمان السودان، مشدداَ على حرص القوات النظامية المختلفة للقضاء على ميليشيا الدعم السريع المتمردة.

وأضاف: “إننا سنتصر بعزيمة وإصرار القوات المسلحة والشعب السوداني وسنقاتل لدحر وهزيمة المليشيا المتمردة وأعوانها من القوى السياسية التي تسعى إلى حكم البلاد عبر أشلاء الشعب السوداني، ونقول لهم لو أردتم حكم السودان إلا عبر الانتخابات”، وزاد: “النصر سيكون حليفنا، مناشداً الجميع عدم الالتفات لمروِّجي الشائعات التي يطلقها العملاء وتستهدف التشكيك في القوات المسلحة والشعب السوداني وبث الرعب والخوف في نفوس المواطنين، “نطمئن المواطنين بأن الجيش سيقاتل لآخر جندي حتى ينعم أهل السودان بالأمن والاستقرار، ولن تسقط القوات المسلحة، وكل من تعاون مع المليشيا المتمردة سيدفع ثمن تعاونه”.

وحيا البرهان، شهداء القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، والتفاف الشعب السوداني والحركات المسلحة حول قيادتها العسكرية التي ظلت تقاتل مليشيا الدعم والتى وصفها بالسرطان، لافتاً إلى دعم بعض القوى السياسية والخونة للتمرد في حربه على الدولة السودانية وتفتيت وحدتها، مؤكداً أنّ كل عميل وخائن سيجد الردع والحسم والمحاسبة.

وتطرق البرهان إلى الإنتهاكات والجرائم التي ارتكبتها مليشيا الدعم السريع الإرهابية تجاه المواطنين والأعيان المدنية، وقال “نستغرب من حديثها بأنهم سيحمون مواطني المناطق التي احتلوها”، وزاد قائلاً: “كيف يستقم ذلك والمليشيا تحتل المنازل وتنهب في نفس الوقت”، منوهاً إلى أن العالم شهد بفظائع المليشيا الإرهابية ضد المواطنين وتدمير البنيات التحتية للدولة.

مجدداً المضي قدماً في العملية التفاوضية، وقال: “لن نوقع اتفاق سلام فيه مهانة وذل للقوات المسلحة والشعب السوداني”، وإنه لا بد من وقف إطلاق النار وخروج المتمردين من المرافق العامة والمستشفيات ومنازل المواطنين.

وانتقد رئيس المجلس بعض القوى السياسية التي ظلت تطلق الشعارات والأكاذيب التي تستهدف وحدة الصف الوطني والقوات المسلحة، وقال: “عندما يحقق الجيش انتصاراً يقوم المتعاونون مع المليشيا بنشر أكاذيب بأن القوات المسلحة تستهدف المدنيين عبر الطيران، بل نؤكد أن القوات المسلحة تحمي المدنيين وهذه فرية منهم”.

وعبّر البرهان عن تقديره العميق لدور الإعلام والصحفيين وكُتّاب الأعمدة ووقوفهم ومساندتهم للقوات المسلحة في حربها ضد مليشيا الدعم وأعوانها من العملاء وفضحها للجرائم والإنتهاكات الجسيمة التي ظلّت ترتكبها.