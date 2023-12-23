تمهيدية نقابة الأطباء: استِباحَة ود مدني والمناطق المجاورة لها بالكامل.. (جرائم قتل واغتصاب وسرقات) في وضح النهار

بورتسودان: السوداني

قالت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان، إنه تمت اسْتِباحَة مدينة ود مدني والمناطق المجاورة لها بالكامل، وأصبح الوضع المأساوي يتفاقم ساعة بعد ساعة، بعد دخول قوات الدعم السريع، حيث وقعت جرائم قتل واغتصاب وسرقات ترتكب في وضح النهار، “بدأت العائلات تبحث عن وسيلة لحماية النساء والفتيات خشية وقوع اعتداءات جنسية. وأضحى أغلبية المواطنين محاصرين ويُمنعون من مغادرة المدينة بحثاً عن الأمان”.

ووجهت النقابة مناشدة عاجلة للمنظمات الدولية، تحت عنوان “أنقذوا الوضع الصحي والإنساني في السودان”، داعية للتدخل السريع في مدينة ود مدني ومناطق ولاية الجزيرة، لأنّ كل المرافق الصحية أصبحت خارج الخدمة، وتم الاعتداء على المستشفيات والصيدليات الحكومية والخاصة، ونهبها وتخريبها بشكل كامل. وأضافت في بيان لها: “حتى المستشفيات المرجعية، التي كانت تقدم أكثر من 90% من الخدمات الطبية التخصصية في البلاد، تعرضت لتدمير شامل وتكسير أجهزتها ورميها في الطرقات، إضافةً إلى اغتيال بعض الكوادر الطبية واعتقال آخرين”.

️وجددت نقابة الأطباء، الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار في جميع أنحاء السودان، مطالبة باحترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان وتيسير وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان ودون عوائق إلى المناطق المتضررة، موضحة أنه بدون هذا الوصول؛ سيكون الدعم الإنساني الحيوي المنقذ للحياة بعيد المنال بالنسبة لملايين السودانيين.