الجيش: مليشيا آل دقلو الإرهابية دمّرت ما تبقى من مصفاة الجيلي

الخرطوم: السوداني

أعلن الجيش السوداني، إن مليشيا الدعم السريع أقدمت اليوم على تدمير ما تبقى من المصفاة والمستودعات الملحقة بها.

وقال في بيان له: “استمراراً لنهجها في تدمير مقدرات البلاد وتخريبها الممنهج للمنشآت الحيوية، استهدفت مليشيا آل دقلو الإرهابية للمرة الثانية خلال هذا الشهر مصفاة الخرطوم بالجيلي، حيث أقدمت اليوم على تدمير ما تبقى من المصفاة والمستودعات الملحقة بها”.

وأضاف: “ندين بأشد العبارات هذا المسلك الإجرامي الذي يبرهن على أن هذه المليشيا إنما تشن حربها على الشعب السوداني ومقدراته الوطنية، ويؤكد على ضرورة تصنيفها كمنظمة إرهابية من قبل المنظمات الدولية والإقليمية. يذكر أن مليشيا آل دقلوا كانت قد قامت بتدمير جزئي لبعض مرافق المصفاة بتاريخ ٦ ديسمبر ٢٠٢٣م”.