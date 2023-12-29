برنامج الأغذية العالمي يُدين نهب الدعم السريع الإمدادات الغذائية من مقره بود مدني

بورتسودان: السوداني

أدان برنامج الأغذية العالمي، نهب عناصر من قوات الدعم السريع، الإمدادات الغذائية من مقره في ولاية الجزيرة، بعد استيلائها على ود مدني.

ويحتوي المستودع على مخزون كافٍ لإطعام ما يقرب من 1.5 مليون شخص يُعانون من انعدام الأمن الغذائي الشديد لمدة شهر واحد بولاية الجزيرة، حيث أجبر الهجوم الجديد أكثر من 300 ألف شخص على الفرار مرة أخرى للنجاة بحياتهم.

وقال مايكل دانفورد، المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لشرق أفريقيا في بيان: “إن الشعب السوداني، الذي يعاني بالفعل من اليأس ويفر من القتال، سُلب الآن من المُساعدة الحيوية التي يحتاجها”.

وأضاف: “هذا أمرٌ لا يُطاق ويجب أن يتوقّف.. ويجب على قوات الدعم السريع ضمان حماية المساعدات الإنسانية والموظفين والمباني في المناطق الخاضعة لسيطرتها”.