مجموعة زين الكويت: قلوبنا مع السودان وشعب السودان

متابعات: السوداني

قامت رئاسة مجموعة زين الكويت للاتصالات وعبر منصاتها الاجتماعية المختلفة بنشر تهنئة للشعب السوداني بمناسبة الذكرى 68 لعيد الاستقلال المجيد، مع وسم قلوبنا مع السودان وشعب السودان، في بادرة لاقت الاستحسان.

وتعتبر شركة زين الكويتية من أكبر شركات الاتصالات في الشرق الأوسط ويمثل مشغلها في السودان أحد أهم الاستثمارات الكويتية في البلاد، يجدر ذكره ان حكومة دولة الكويت كانت من اوائل الدول التي قامت بدعم الشعب السوداني خلال الازمة الحالية، حيث قامت بارسال عدد من شحنات المساعدات الانسانية والمعينات الطبية الضخمة مساهمة منها وامتدادا لمواقف دولة الكويت المشرفة تجاه السودان.