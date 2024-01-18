مركز الملك سلمان للإغاثة يسلم ولاية الخرطوم 13774 سلة غذائية

الخرطوم: السوداني

سلم مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية، ولاية الخرطوم اليوم، المرحلة الثانية من مشروع الأمن الغذائي بعدد 13774 سلة من جملة 30 ألف سلة ستصل لاحقاً خصصت لولاية الخرطوم، وسيتم توزيعها لمواطني محليات أمبدة وأم درمان وبحري ومراكز الإيواء، فيما خصصت الدفعة القادمة لبقية المحليات.

وجاءت إعانة مركز الملك سلمان في إطار نداء الخرطوم لدعم المُحتاجين برعاية والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، وكان في استقبالها، سيف مختار مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية بالولاية بالإنابة ومفوض العمل الطوعي والإنساني بالولاية.

وكانت اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة بولاية الخرطوم، قد وجّهت بمنح الأولوية للمُواطنين الذين لم يتم دعمهم من قبل.