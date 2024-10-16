وزارة العدل الأمريكية توجه اتهامات لمواطنين من السودان بتهم الضلوع في هجمات إلكترونية على مستشفيات ومرافق حكومية وبنى تحتية حيوية بمختلف أنحاء العالم

متابعات: السوداني

وجّهت وزارة العدل الأمريكية، اتهامات لاثنين من مواطني السودان (أحمد صلاح يوسف عمر – 22 عاماً، وعلاء صلاح يوسف عمر 27 عاماً)، بالضلوع في هجمات إلكترونية عبر Anonymous Sudan على مستشفيات ومرافق حكومية وبنى تحتية حيوية أخرى في لوس أنجلوس وإسرائيل وحول العالم.

وتم اعتقال الأخوين في دولة – لم يذكر اسمها – منذ مارس الماضي وغير المعروف إذا كانت الولايات المتحدة ستطلب تسليمهما.

وقالت هيئة محلفين اتحادية أمريكية اليوم: “وجهت الاتهامات إلى مواطنين سودانيين بتهمة تشغيل والسيطرة على مجموعة Anonymous Sudan، وهي مجموعة إجرامية إلكترونية مسؤولة عن عشرات الآلاف من هجمات الحرمان من الخدمة الموزعة (DDoS) ضد البنية التحتية الحيوية والشبكات المؤسسية والوكالات الحكومية في الولايات المتحدة وحول العالم”.

وفي مارس 2024، وبموجب أوامر مصادرة معتمدة من المحكمة، قام مكتب المدعي العام الأمريكي ومكتب التحقيقات الفيدرالي بمصادرة وتعطيل أداة DDoS القوية التابعة لمجموعة Anonymous Sudan، والتي يُزعم أن المجموعة استخدمتها لتنفيذ هجمات DDoS، وبيعها كخدمة لجهات إجرامية أخرى.

وجهت إلى أحمد صلاح يوسف عمر، وعلاء صلاح يوسف عمر، تهمة واحدة بالتآمر لإتلاف أجهزة كمبيوتر محمية. كما وجهت إلى أحمد صلاح ثلاث تهم أخرى تتعلق بإتلاف أجهزة كمبيوتر محمية.

وبالإضافة إلى العديد من الشركات الأمريكية الكبرى، قامت المجموعة بتعطيل مواقع حكومية في الولايات المتحدة ودبي وتشاد والبحرين ودول أخرى، وفقًا للائحة الاتهام. كما زُعم أنها عطلت نظام الإنذار الأحمر الإسرائيلي لتحذير المواطنين من إطلاق الصواريخ في 7 أكتوبر 2023، وهو يوم غزو حماس وهجومها. وفي منشورات على قنوات تيليجرام التي تضم أكثر من 80 ألف عضو، أعلنت مجموعة Anonymous Sudan أنها تتصرف تضامناً مع الفلسطينيين.

وقال مارتن استرادا، المدعي العام الأمريكي لمنطقة لوس أنجلوس، إن المجموعة تقاضت 600 دولار أو أقل مقابل هجمات الحرمان من الخدمة الكبرى، وكانت غالبية أفعالهم مدفوعة بأيديولوجية قومية سودانية.

وفقًا للائحة الاتهام والشكوى الجنائية التي تم الكشف عنها اليوم، انه منذ أوائل عام 2023، استخدم ممثلو Anonymous Sudan وعملاؤهم أداة (DCAT) الخاصة بالمجموعة لتنفيذ هجمات DDoS مدمرة والإعلان عن الفضل فيها علنا. وفي حوالي عام واحد من التشغيل، تم استخدام أداة DDoS الخاصة بـAnonymous Sudan لشن أكثر من 35000 هجوم DDoS، بما في ذلك ما لا يقل عن 70 جهاز كمبيوتر مستهدف في منطقة لوس أنجلوس الكبرى.