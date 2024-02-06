العطا: القوات النظامية تعمل خلف القيادة بقلب رجل واحد

الخرطوم: السوداني

قال مساعد القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ياسر العطا، إن القوات النظامية تعمل خلف القيادة بقلب رجل واحد وفق تراتبية منتظمة.

وأضاف لدى مخاطبته وفد الإسناد الشعبي اليوم الثلاثاء: “نطمئن الجميع أن منطقة أم درمان ووادي سيدنا في أعلى مستويات التنسيق وتعملان بقوة لتحقيق النصر وليس هناك أي حديث بخلاف الانتصار”.

وتابع: إن “خطة القضاء على التمرد ومطلوبات الانتصار كلها مكتملة في أم درمان وبحري، وكذلك الجزيرة إن شاء الله”، مشيراً إلى أن رسالتهم للشعب السوداني أن الدولة والقوات المسلحة ترتبان لما بعد اكتمال الانتصار والانتقال إلى خارج الخرطوم حتى أم دافوق.

وقال العطا إن “القوات المسلحة كلها خلف القائد وهي والقائد أمام الشعب، والجيش السوداني كيان قوي سيحقق النصر ويلبي أشواق ورغبات الشعب السوداني”.