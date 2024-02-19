والي الخرطوم والصحفي عثمان الجندي يذرفان الدموع في (التكايا)

أم درمان: السوداني

ذرف والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، والصحفي عثمان الجندي، ذرفا الدموع وخنقتهما العبرة خلال زيارة التكايا، رفقة الفريق أول ياسر العطا.

وقال والي الخرطوم: “التكايا تُجسِّد روح التكافل الاجتماعي والكرم التي يتميّز بها الشعب السوداني.. أنتم مواطنون كرماء شرفاء”.

في وقتٍ، شكر الجندي والي الخرطوم والجيش، لدعمهما لمشاريع التكايا، التي ساعدت كثيراً في إطعام الناس. وقال: “الجيش ليس فقط في الثغور، إنما تؤمن الناس هنا بالدعم الغذائي”.

يُذكر أنّ الصحفي عثمان الجندي كان أول من ابتدر مشروع التكايا في شمال أم درمان عقب الحرب، عبر مشروعه (فكة ريق)، الذي قدّم من خلاله آلاف الوجبات للمواطنين الذين يرزحون تحت وطأة الحرب، حيث فَقدَ العديد منهم العمل والمأوى، وصاروا نازحين. وعرف الجندي بإسهامه الفاعل ومبادراته العديدة في العمل الإنساني طوال العقد الماضي.