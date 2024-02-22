حركة العدل والمساواة تفي تعيين بعض قيادات الحركة في رتب ضباط رفيعين بالجيش نظير الوقوف جانبه

بورتسودان: السوداني

نفت حركة العدل والمساواة، ما تداولته بعض المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي خطاباً منسوبا إلى، د. جبريل ابراهيم، رئيس حركة العدل والمساواة السودانية “زَعَم مُزَوِّرَه أنه طلب من رئيس مجلس السيادة، القائد العام الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، تعيين بعض قيادات الحركة في رتب ضباط رفيعين بالقوات المسلحة السودانية نظير وقوف الحركة بجانبها وهي تقود معركة الكرامة ضد مليشيات الدعم السريع”.

وقال أمين الاعلام الناطق الرسمي للحركة، معتصم أحمد صالح: “تؤكد الحركة بأن الخطاب لا أساس له من الصحة، نسجه أصحاب الغرض والنفوس المريضة للنيل من الحركة وتشويه صورتها ولكن هيهات.

كما تؤكد الحركة أن وقوفها بجانب القوات المسلحة السودانية حتمته المسؤولية الوطنية ذودا عن حياض الوطن و وحدة ترابه، ولا تنتظر نظير ذلك جزاءا من أحد”.