عقار لموسيفيني: الحرب الجارية في السودان هي حرب استعمارية تستهدف المواطنين السودانيين

متابعات: السوداني

استقبل الرئيس اليوغندي، يوري موسيفيني بمدينة عنتيبي اليوم، نائب رئيس مجلس السيادة، مالك عقار. ونقل عقار لموسيفيني تحايا الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة وشكره على الجهود التي تضطلع به أوغندا ومساعيها لإنهاء الحرب في السودان.

‏‎وأكد عقار أن الحرب الجارية في السودان هي حرب استعمارية استهدفت المواطنين السودانيين – بحسب ما أورده إعلام مجلس السيادة.

ولفت عقار إلى أن قادة التمرد وحلفاءهم في الداخل وفي دول الجوار وأوروبا، يعملون على تسويق انتهاكات مليشيا الدعم السريع المتمردة من قتل واغتصاب وتطهير عرقي وإبادة جماعية واحتلال لمنازل المواطنين وتدمير البنية التحتية على أنها حرب تهدف لتحقيق الديمقراطية وأنها حرب ضد الإخوان المسلمين، مشيراً إلى أن ذلك مجرد شعارات للغطاء والدعاية السياسية، وتبرير انتهاكات المليشيا التي هي بالأساس صنيعة من صنائع نظام البشير، وقال إن حكومة السودان راغبة في إنهاء الحرب وتسعى نحو ذلك الهدف.

وتناول الاجتماع أيضاً، العقبات التي تواجه الطلاب السودانيين في مستويات التعليم المختلفة ومشكلة الأطباء الذين يحتاجون إلى إذن للعمل بالمستشفيات في أوغندا، ووعد الرئيس الأوغندي بحلها.

واتفق الجانبان على إنشاء آلية للمتابعة عبر السفارة السودانية بأوغندا.

‏‎ وفي ختام اللقاء، عبر الرئيس الأوغندي، عن سعادته وتقديره لإرادة السودانيين وتضافرهم لحل الأزمة التي ألمّت بهم.