العدل والمساواة تدين انتهاكات مليشيا الدعم السريع بالجزيرة

الخرطوم: السوداني

أعلنت حركة العدل والمساواة، عن شجبها وإدانتها بشدة إنتهاكات مليشيا الدعم السريع المستمرة ضد المواطنين بولاية الجزيرة من قمع وقتل وترويع واغتصاب للنساء ونهب وسلب للممتلكات وحصار جائر على عدد من المدن والقرى، مما أدى إلى تجويعها وحرمانها من الخدمات وتهجير قسري لسكانها وحملات اعتقالات تعسفية واسعة.

ودعا القيادي بالحركة أمين الشؤون الاجتماعية الأستاذ بابكر حمدين، المجتمع الدولي والقوى السياسية والوطنية ومنظمات المجتمع المدني السوداني وكل نشطاء ومنظمات حقوق الإنسان لتحمُّل مسؤولياتهم بالتدخل بالضغط على المليشيا لإيقاف هذه الإنتهاكات والجرائم الخطيرة وإطلاق سراح المعتقلين.