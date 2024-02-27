عقار: السودان يستحق السلام شريطة أن يكون شاملاً

الخرطوم: السوداني

رحّـب نائب رئيس مجلس السيادة، مالك عقار بتعيين الولايات المتحدة الأمريكية توم بيرييلو مبعوثاً خاصاً لها إلى السودان.

وقال عقار في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء ببورتسودان، إنّ “السودان يأمل أن يكون المبعوث الخاص حساساً ومراعياً للمساعي السابقة التي فشلت وكانت بعيدة عن تحقيق النتائج وأدت إلى تفاقم الوضع”.

وأكد عقار أنّ السودان يستحق السلام شريطة أن يكون شاملاً بحق ولا يستبعد أياً من المكونات السودانية، كما يجب أن تكون أي تسوية سياسية شاملة وتحافظ على الوحدة الوطنية للبلاد.

وأبدى عقار، استعداد حكومة السودان للمشاركة بشكل إيجابي مع المبعوث الخاص كجُـزءٍ من مساعي الولايات المتحدة للمساهمة في صنع السلام بالسودان، والتوصل إلى اتفاق لوقف الأعمال العدائية يؤدي إلى إنهاء الحرب في السودان وتحقيق تسوية شاملة.