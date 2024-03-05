لجان مقاومة تكشف عن تصاعد الانتهاكات لمليشيا الدعم السريع بقرى الجزيرة

الخرطوم: السوداني

كشفت لجان مقاومة الحصاحيصا، عن انتهاكات واسعة النطاق ارتكبتها مليشيا الدعم السريع في قرى الجزيرة، شملت القتل والنهب وسرقة السيارات والمواد الغذائية.

وقالت اللجان في تحديث ميداني لانتهاكات مليشيا الدعم السريع خلال الأسبوع الماضي والجاري في بيان مساء اليوم الثلاثاء: “استباحت مليشيا الدعم السريع قرية (الرفاعيات) ريفي طابت لعدة أيام، وقامت بنهب كل مقتنيات المواطنين ومركبات هم، كما قامت بتهجير أهل القرية”.

وتابع البيان: “قامت مليشيا الدعم السريع بالهجوم على قرية (أم بوشة الصديق) ريفي طابت، واحتسبت القرية ثلاثة من الشباب العُـزّل شهداء، وخلف الهجوم تعدياً على كل الممتلكات وتم نهبها”.

وكشف البيان عن استشهاد خمسة مواطنين ومواطنة في قرية (البصيلاب) الحلاوين على يد مليشيا الدعم السريع في هجوم مسلح على القرية بغرض النهب.

وكشف البيان عن نهب كامل لقرية (١٩ الفقراء) بعد أن هاجمت المليشيا القرية ومارست فيها العنف والتنكيل حتى الماشية تم نهبها.

وتابع البيان: “في بداية الأسبوع الجاري، قامت مليشيا الدعم السريع بالهجوم على قرية (ود الجمل المغاربة) وسقوط أربعة شهداء وعدة إصابات في مُحاولة بصدور عارية لصد الهجوم الغاشم”.

وأشار البيان إلى أن المليشيا قامت بقتل خمسة مواطنين من قرية (الطليح الخوالدة) ريفي المسلمية في اجتياح عنيف كان بغرض التهجير القسري بعد أن تم نهب الممتلكات العامة والخاصة.

وقال البيان إنّ المليشيا قامت بمدينة (المحيريبا) في اليومين الماضيين بقتل اثنين من المواطنين أحدهما إمام مسجد قد خاطب المصلين في يوم الجمعة عن الجهاد، والآخر وُجد مقتولاً بالقرب من المقابر.

وأوضح البيان أنّ المليشيا هاجمت قرية (عجان) ريفي المحيريبا وقامت بقتل شابين من الشباب الذين حاولوا التصدي لدخول المليشيا إلى القرية ورغم ذلك تمكّنت المليشيا من النهب والسرقة.

وهاجمت المليشيا، قرية (سليم) ريفي المحيريبا بغرض النهب والسلب، مما أدى إلى سقوط شهيد من شباب القرية وإصابة آخرين بجروح خطيرة إثر إطلاق الرصاص الحي.