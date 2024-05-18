(السوداني) تنشر دراسة معهد أمريكي يوصي الغرب بقطع تمدد النفوذ الروسي الصيني الإيراني في السودان

نيويورك: السوداني

شدد معهد، جيتستون، للأبحاث والدراسات في نيويورك، على عدم السماح لروسيا والصين وإيران بالسيطرة على السودان، وذلك على ضوء إعادة العلاقات الدبلوماسية بين الخرطوم وطهران وزيارة المبعوث الروسي إلى السودان ورؤية بكين بأنّ مؤسسة الجيش السوداني هي الشرعية.

وقال معهد جيتستون، ‏وهو بمثابة خلية تفكير يمينية مُختصة بشؤون الشرق الأوسط والإسلام: “لقد أجرت موسكو تغييراً جذرياً في مشاركتها في الصراع السوداني، حيث يقدم الكرملين الآن للقوات المسلحة السودانية بقيادة الجنرال البرهان دعماً عسكرياً غير محدود.. وفي المقابل، تأمل موسكو أن يحترم الزعيم السوداني الاتفاق الذي تم التوصل إليه في عام 2020 للسماح لروسيا بإنشاء قاعدة بحرية في بورتسودان، وهي خطوة من شأنها أن تمكن البحرية الروسية من تهديد طرق التجارة الغربية التي تمر عبر البحر الأحمر بشكل مباشر”.

وأوضح الكاتب كون كوغلين – محرر الشؤون الدفاعية والخارجية في صحيفة التلغراف، وزميل بارز متميز في معهد جيتستون، أنه إذا نجحت كل من روسيا وإيران، جنباً إلى جنب مع الصين، كما يبدو الآن مرجحاً، في تعميق موطئ قدمهما في السودان، فضلاً عن الوصول إلى القواعد البحرية الرئيسية مثل بورتسودان، فسوف تكونان في وضع قوي لتحدي قُـدرة الغرب. لحماية طرق الشحن الرئيسية في البحر الأحمر.

وأضاف: “علاوةً على ذلك، فإن الوجود الإيراني في السودان سوف يشكل تحدياً كبيراً لإسرائيل، فهو سيكمل تطويق طهران الاستراتيجي للإسرائيليين”.

ونصح كوغلين، القوى الغربية أن تتحرّك بشكل عاجل لحماية السودان المحورية في أفريقيا من الوقوع في أيدي الأنظمة الاستبدادية المعادية، مثل إيران وروسيا والصين، والتي تسعى إلى استخدام السودان كقاعدة لمواصلة هجومها على الغرب ومفتاحه من الحلفاء في المنطقة.

التدافع من أجل أفريقيا!

وبالعودة إلى أواخر القرن التاسع عشر، كان المصطلح الأصلي “التدافع من أجل أفريقيا” هو المصطلح الذي تمّت صياغته لوصف الجهود التي تبذلها القوى الاستعمارية الأوروبية مثل بريطانيا وفرنسا وألمانيا لتوسيع نفوذها في جميع أنحاء القارة الأفريقية. أثبتت حملتهم التوسعية نجاحها الكبير لدرجة أنه مع اندلاع الحرب العالمية الأولى، لم يبق سوى ليبيريا وإثيوبيا متحررين من أغلال الاستعمار الأوروبي.

وفي حين أنّ نفوذ أوروبا في أفريقيا ربما تضاءل في العقود الأخيرة، فإنّ سلالة جديدة من المتطفلين الأجانب تتنافس اليوم لتعزيز سيطرتها على الدول الأفريقية الرئيسية، مع ظهور السودان الذي مزّقته الحرب الأهلية كهدف رئيسي للأنظمة الاستبدادية في طهران وموسكو وإيران وبكين.

ومضى الدراسة في القول: “لقد أثبت انحدار السودان السريع إلى حرب شاملة أنه كارثي بالنسبة للشعب السوداني الذي طالت مُعاناته، حيث تقدر الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 15 ألف شخص قتلوا خلال أعمال العنف في العام الماضي، على الرغم من أن وكالات الإغاثة تعتقد أن الرقم أعلى بكثير. بالإضافة إلى ذلك، أُجبر أكثر من 8.6 مليون شخص على ترك منازلهم، في حين يقال إنّ 25 مليون شخص في حاجة ماسّة إلى المساعدة الإنسانية، مع تحقيق السودان رقماً قياسياً لا يحسد عليه، حيث يضم أكبر عدد من الأطفال النازحين في العالم”.

وفي قلب الصراع تدور معركة مميتة على السلطة بين القوات المسلحة السودانية الحاكمة، بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، بقيادة محمد حمدان “حميدتي” والتي تقاتل من أجل السيطرة على البلاد.

إن الحرب الأهلية بين القوات المسلحة السودانية، التي لها علاقات وثيقة مع الجماعات الإسلامية مثل جماعة الإخوان المسلمين، وقوات الدعم السريع، التي أسسها عمر البشير، الديكتاتور الإسلامي السابق في البلاد، هي نتيجة لصراع مميت على السلطة بين قوتين متنافستين. الفصائل العسكرية.

وبينما تسبّب الصراع في دمار واسع النطاق في السودان، فقد أتاح أيضًا فرصة لعدد من الأنظمة الاستبدادية للسعي إلى توسيع نفوذها داخل البلد الذي مزّقته الصراعات.

لسنوات عديدة قبل الصراع، كانت الصين واحدة من أهم شركاء الاستثمار في السودان، حيث استثمرت بكين ما يقدر بنحو 6 مليارات دولار في قطاعات الطاقة والزراعة والنقل في البلاد منذ عام 2005.

كما أبدت الصين اهتمامًا وثيقًا بالأصول البحرية السودانية مثل ميناء بورتسودان، الذي تأمل أن يصبح يومًا ما عنصرًا حيويًا في مبادرة الحزام والطريق لطريق التجارة العالمية.

وكانت روسيا أيضًا قد بدأت بالفعل محاولات قبل اندلاع الأعمال العدائية لتأسيس موطئ قدم في السودان على شكل مجموعة فاغنر شبه العسكرية التي كانت تحت قيادة زعيمها السابق يفغيني بريغوجين بمثابة الجيش الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وعمل مرتزقة فاغنر في الغالب مع قوات الدعم السريع، التي استفادت بشكل كبير من الدعم الذي تلقته من موسكو، حيث أفادت التقارير أنّ فاغنر زوّدت السودان بكميات كبيرة من الأسلحة والمعدات، بما في ذلك شاحنات عسكرية ومركبات برمائية وطائرتي هليكوبتر للنقل.

وفي المقابل، مُنحت روسيا إمكانية الوصول إلى ثروات الذهب في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا، مما مكن موسكو من التحايل على العقوبات الغربية لتمويل مجهودها الحربي في أوكرانيا.

منذ وفاة بريغوجين في حادث تحطم طائرة غامض العام الماضي، أجرت موسكو تغييرًا جذريًا في مشاركتها في الصراع السوداني، حيث يقدم الكرملين الآن للقوات المسلحة السودانية بقيادة البرهان دعمها العسكري “غير المحدود”.

وفي المقابل، تأمل موسكو أن يحترم الزعيم السوداني الاتفاق الذي تم التوصل إليه في عام 2020 للسماح لروسيا بإنشاء قاعدة بحرية في بورتسودان، وهي خطوة من شأنها أن تمكن البحرية الروسية من تهديد طرق التجارة الغربية التي تمر عبر البحر الأحمر بشكل مباشر.

وفي حين حاولت الصين الحفاظ على درجة من الحياد في الصراع السوداني، فإن الدعم الروسي المتزايد للبرهان والقوات المسلحة السودانية المتحالفة مع الإسلاميين قد أرسى الأسس لدخول نظام استبدادي معادٍ آخر إلى الصراع، على شكل القوات المسلحة الإسلامية الإيرانية.

ونظراً للدعم الحيوي الذي قدمته إيران لروسيا في جهودها الحربية في أوكرانيا، فربما كان من المحتم أن يمهد التدخل الروسي في السودان الطريق في نهاية المطاف لنشر المعدات العسكرية الإيرانية في ساحة المعركة السودانية.

ووفقاً للتقارير الأخيرة، فإن تيار الحرب بدأ يتحول لصالح القوات المسلحة السودانية، بعد أن بدأت في استخدام طائرات بدون طيار إيرانية الصنع في وقت سابق من هذا العام.

وقد تم استخدام المركبات الجوية بدون طيار التي تم الحصول عليها حديثًا للاستطلاع وتحديد مواقع المدفعية خلال انتصارات الجيش الأخيرة في أم درمان، عبر نهر النيل من العاصمة الخرطوم.

وأكد مسؤولون إيرانيون لوكالة رويترز للأنباء أن القوات المسلحة السودانية بدأت في استخدام الطائرات بدون طيار في حربها ضد قوات الدعم السريع. وجاء وصول الطائرات الإيرانية بدون طيار إلى السودان بعد زيارة قام بها وزير الخارجية السابق، علي صادق، مطلع العام الجاري، التقى خلالها بكبار المسؤولين الأمنيين الإيرانيين.

لدى النظام الإيراني تاريخ طويل من التعاون مع الخرطوم، حيث يستخدم الحرس الثوري الإسلامي الإيراني السودان بانتظام كقاعدة لشحن الأسلحة إلى المنظمات الإرهابية مثل حماس وحزب الله خلال نظام البشير. كما كان تنظيم القاعدة التابع لأسامة بن لادن متمركزًا في السودان لفترة من الوقت في التسعينيات.

ومن المؤكد أن نشر الطائرات الإيرانية بدون طيار في السودان، جنباً إلى جنب مع تورط روسيا المتزايد في الصراع السوداني، لا بد أن يكون سبباً للقلق بالنسبة لصناع السياسات الغربيين نظراً للأهمية الجغرافية للبلاد في البحر الأحمر.

وإذا نجحت كل من روسيا وإيران، جنباً إلى جنب مع الصين، كما يبدو الآن مرجحاً، في تعميق موطئ قدمهما في السودان، فضلاً عن الوصول إلى القواعد البحرية الرئيسية مثل بورتسودان، فسوف تكونان في وضع قوي لتحدي قدرة الغرب. لحماية طرق الشحن الرئيسية في البحر الأحمر.

علاوةً على ذلك، فإن الوجود الإيراني في السودان سوف يشكل تحدياً كبيراً لإسرائيل، فهو سيكمل تطويق طهران الاستراتيجي للإسرائيليين. ولهذا السبب، من الأهمية بمكان أن تُعقد جهود الوساطة الدولية، على وجه السرعة، لإنهاء هذا الصراع المروّع.