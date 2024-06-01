الغاني كواسي أبياه يعلن قائمة المنتخب لمباراتي موريتانيا وجنوب السودان في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم

بورتسودان: السوداني

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بقيادة الغاني كواسي أبياه، قائمة المنتخب لمباراتي موريتانيا وجنوب السودان يومي السادس والحادي عشر من يونيو الجاري، في الجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026م.

وضمت القائمة 33 لاعباً، هم: (أكرم الهادي، علي أبو عشرين، محمد مصطفى، منجد النيل، مصطفى كرشوم، مازن سيمبو، الطيب عبد الرازق، صلاح نمر، عبد الرحمن كوكو، رمضان عجب، عوض زايد، مروان رجب، بخيت خميس، أحمد عبد المنعم، مروان طه، أبو عاقلة عبد الله، صلاح عادل، عماد الصيني، والي الدين خضر، مصعب قرن، سليمان عز الله، شرف الدين شيبوب، عبد الرؤوف يعقوب، أحمد التش، مازن فضل، ياسر مزمل، شادي عز الدين، الجزولي حسين، علي عبد الله، محمد عبد الرحمن، محمد آدم، سيف تيري وعبد الكريم عبد الرحمن).