مشاد تدين هجوم وانتهاكات مليشيا الدعم السريع على مدينة سنجة وتحذر من كارثة إنسانية جديدة

بورتسودان: السوداني

نددت منظمة مشاد، بالهجوم الذي شنته مليشيا الدعم السريع على مدينة سنجة، عاصمة ولاية سنار.

وأوضحت أن المليشيا، إمعاناً في نهجها البربري، استهدفت الاعتداء وترويع المدنيين الآمنين، وممارسة أعمال النهب والتخريب في الأعيان المدنية دون سواها.

وقالت في بيان لها: “مشاد إذ تستنكر هذا الهجوم، تؤكد رفضها لتلك الانتهاكات والجرائم الوحشية التي تَرتكبها الدعم السريع ضد المدنيين، ما سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية. تحذر المنظمة، من أنّ تمادي الدعم السريع في مثل تلك الإنتهاكات بتهجير المدنيين قسرياً وإخلاء منازلهم والنزوح للمناطق الآمنة، من شأنه التسبب في المزيد من الكوارث الإنسانية وإلحاق الضرر بالمناطق التي يهاجمها، وهي جرائم حرب تتطلب التدخل العاجل لحسمها”.

وطالبت المجتمع الدولي بمواصلة جهوده للتصدي لفظائع الدعم السريع وحماية المدنيين وكبح جماح هذه القوات الإرهابية، كما دعت السلطات الحكومية بالسودان للاضطلاع بدورها في حماية المواطنين وممتلكاتهم.

وحثت مشاد، المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية على توفير الاحتياجات الإنسانية وإجراء تدخلات عاجلة لإنقاذ حياة المدنيين الذين يعيشون أوضاعاً سيئة للغاية.