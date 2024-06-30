ضبط أسلحة ومتفجرات وزئبق بمنطقة عبري في الشمالية

متابعات: السوداني

قال مكتب العمل الخاص بوحدة عبري الإدارية بمحلية حلفا – الذي يضم بداخله الاستخبارات والأجهزة النظامية المختلفة والمستنفرين، إنه تمكن من ضبط عدد من المهربين غرب مدينة عبري وبحوزتهم كميات كبيرة من الأسلحة (طبنجات) يفوق عددها الـ(200) قطعة، كما شملت الضبطية كميات من أسلاك المتفجرات والزئبق.

وأشاد مدير وحدة عبري الإدارية، وليد صالح خليل، لدى زيارته لمكتب العمل الخاص، بجهود ويقظة أفراد المكتب في بسط الأمن والاستقرار والطمأنينة على مستوى محلية حلفا ووحدة عبري الإدارية.

وأكد أن المكتب ومنذ إفتتاحه ظل يقوم بعمل كبير وجبار في تأمين وحدة عبري والمحافظة على أمنها وإستقرارها وأشار إلى أن الضبطية تقدر قيمتها بـ(70) مليون جنيه – بحسب ما اوردته وكالة السودان للأنباء.