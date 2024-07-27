هيئة الأبحاث الجيولوجية تكشف حقيقة تشققات جبال الميدوب

بورتسودان: السوداني

انتشر فيديو مصور على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر تصدعاً هائلاً على ضواحي شمال دارفور، بطول يتجاوز 2 كيلومتر وعرض 25 متر، ما أثار قلق المواطنين، مطالبين بدراسة الظاهرة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية، د. الشيخ محمد عبد الرحمن، اليوم في تصريحات نقلها إعلام الهيئة، أن جبال الميدوب هو جزءٌ من مرتفع دارفور القشري. وأشار إلى أن الجبل هو نتاج مرتفع حراري في الوشاح أدى إلى ضعف القشرة الأرضية ومن ثم انطلق النشاط البركاني داخل الصفيح الأفريقي.

وقال د. الشيخ إذا استمر الوضع التكتوني (البنائي) على هذه الحالة فالناتج على المدى البعيد (انهدام)، مبيناً أن زلزال سرف عمرة – الذي حدث منتصف يوليو الجاري – وما ترتب عليه من تشققات في الميدوب على نفس نطاق تمزق وسط أفريقيا، تعتبر ترتيبا داخليا لحركة بنائية.

وشدد الشيخ، على ضرورة إنشاء محطات رصد زلزالي ومحطات قياس معدل الارتفاع في كل من جبل مرة وجبال ميدوب مستقبلاً.