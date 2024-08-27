بسبب الجوع.. مواطنون بالخرطوم يبيعون أثاثاتهم المنزلية مُقابل الغذاء

كتبت: محاسن أحمد عبد الله

اضطر عدد كبير من المواطنين السودانيين الذين مازالوا موجودين بمناطق جنوب الخرطوم – الكلاكلات، جبل أولياء، ومنطقة شرق النيل (الحاج يوسف، الوحدة ودار السلام) لبيع ما تبقى من أثاثاتهم المنزلي لِشراء المواد الغذائية بعد أن تمكن منهم الجوع مؤخراً بسبب شُح في المواد الغذائية، بجانب ارتفاع أسعارها بصورة جنونية غير مسبوقة.

وأكد عدد من المواطنين المُقيمين بمنطقة (دار السلام) بالحاج يوسف لـ(السوداني) أنهم يعانون من الجوع بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية، وعدم قدرتهم على الشراء، وأنهم كانوا يعتمدون على (العدس) كوجبة رئيسية طيلة الأشهر الماضية إلا أن سعر الكيلو ارتفع لثمانية آلاف جنيه سوداني.

وقال مواطنون لـ(السوداني) انهم قاموا ببيع ما تبقى من أثاثات للحصول على الغذاء، فيما قام بعض آخر بِنظام المُقايضة باستبدال أثاثاتهم المنزلية للتُجار مقابل الحِصول على الغذاء.