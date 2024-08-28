وفدٌ من العاملين بولاية الخرطوم يصل بورتسودان لبحث تأخُّر صرف رواتبهم بعد أن تراكمت لمدة عام كامل

بورتسودان: السوداني

عَقَدَ والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة مع ممثلين للعاملين بولاية الخرطوم، اجتماعاً نوقش فيه تأخُّر صرف رواتب العاملين بالولاية لأكثر من عام.

وأوضح الوالي أنّ الولاية بعد الحرب فقدت مواردها المالية وأصبحت تعتمد على دعم الحكومة الاتّحادية لتمويل رواتب العاملين.

وقرّر الاجتماع إرسال وفد من العاملين إلى العاصمة الإدارية بورتسودان، لعقد اجتماعات مع المسؤولين، لشرح معاناة العاملين بسبب توقف الرواتب، مع غلاء الأسعار واستطالة فترة الحرب.

وشرع وفد العاملين في إجراء اتصالاته والدخول في اجتماعات مُكثّفة فور وصوله وتتوقّع قطاعاتٌ كبيرةٌ من العاملين أن تثمر هذه التحرُّكات في حل مشكلة تأخُّر الرواتب.