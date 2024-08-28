ظهور مرض جلدي سريع العدوى في الولاية الشمالية

الخرطوم: السوداني

كشفت وزارة الصحة بالولاية الشمالية في السودان، اليوم الأربعاء، عن ظهور مرض سريع العدوى يسمى التهاب الجلد البكتيري (أبو الصميق).

وسجلت الوزارة 260 حالة بهذا المرض، منها 105 حالات بمحلية دنقلا، فيما سجلت بمحلية البرقيق 110 حالات، وسجلت محلية دلقو 45 حالة.

ويعتبر هذا الداء من الأمراض ذات الأعراض الواضحة المتمثلة بالطفح الجلدي على الوجه أو الظهر أو اليدين والرجلين في الحالات البسيطة، أما في حالاته الشديدة فتصاحبه حمى وتقرحات في الجلد تصاحبها الإفرازات.

أما فيما يتعلق بالوقاية من المرض، فيجب عدم ملامسة الشخص المصاب أو الاحتكاك به مباشرة، إلى جانب عدم استخدام أغراضه الشخصية لمنع انتقال العدوى.

في السياق ذاته، عقدت لجنة طوارئ الخريف بوزارة الصحة بالولاية الشمالية اجتماعًا اليوم الأربعاء بمشاركة خبراء ومختصين لمناقشة وضع البروتوكول الوقائي والعلاجي لمكافحة المرض.

وقال مدير عام وزارة الصحة بالولاية الوزير المكلف ساتي حسن ساتي، إن الوزارة وضعت ترتيباتها اللازمة للعمل على مكافحة انتشار الوباء، مشيرًا إلى أن فصل الخريف الذي شهد أمطاراً غزيرة وسيولًا هذا العام أدى لظهور أمراض خطيرة، الأمر الذي اعتبره يتطلب توحيدًا للجهود وتكثيفها لمنع انتشارها والوقاية منها.

من جهته قال استشاري الأمراض الجلدية والتناسلية الدكتور فيصل بابتود، إن التهاب الجلد البكتيري مرض سريع العدوى والانتشار لكنه ليس من الأمراض المقلقة، موضحا أن الأطفال وأصحاب الأعمار دون سن الخامسة عشر هم الأكثر عرضة للإصابة بهذا الالتهاب الجلدي البكتيري. وأشار إلى أن طرق العدوى تحدث عبر ملامسة الشخص المصاب أو الاحتكاك به واستخدام أغراضه الشخصية والملامسة المباشرة، داعياً لضرورة زيارة أقرب وحدة صحية أو مستشفى لمقابلة اختصاصي التهاب الجلد البكتيري، لافتاً إلى أن الالتهاب لا يشكل خطراً شديداً، لكنه سريع العدوى والانتشار.