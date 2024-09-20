الإعدام شنقاً حتى الموت لأجنبي استنفر مع المليشيا وشارك في الهجوم على القيادة العامة

بورتسودان: السوداني

أصدرت محكمة جنايات بورتسودان أمس الخميس، برئاسة مولانا المأمون الخواض، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على المتهم (إ. ع. ر. ع)، بعد إدانته بتهم التعاون مع المليشيا المتمردة، وفق المواد من القانون الجنائي السوداني 51 (أ) إثارة الحرب ضد الدولة و26 (أ) التعاون مع المليشيا المتمردة.

وتشير وقائع القضية إلى أن المتهم وهو أجنبي الجنسية استنفر مع قوات التمرد وشارك في عدة معارك من ضمنها الهجوم على القيادة العامة. واعتمدت المحكمة في قرارها على الأدلة القاطعة التي قدمتها الخلية الأمنية؛ أثبتت تورط المتهم في هذه الأنشطة التخريبية.

يُذكر أن الخلية الأمنية المشتركة تمكّنت من القبض على المتهم بعد مراقبة دقيقة.