نقابة الصَّحفيين تدين وفاة سائق بالإذاعة القومية في مُعتقلات الدعم السريع

الخرطوم: السوداني

أدانت نقابة الصَّحفيين السُّودانيين، (الجريمة النكراء) بوفاة سائق بالإذاعة القومية في مُعتقلات الدعم السريع.

وقال بيانٌ للنقابة اليوم الأربعاء: “في جريمةٍ جديدةٍ، فُجع العاملون والعاملات بالإذاعة السودانية بوفاة السائق بالإذاعةِ السودانية عثمان الطاهر بمُعتقلات الدعم السريع منذ عشرة أيام، ولم يتم إخطار أسرته إلا أمس الثلاثاء”.

وتابع البيان: “اعتقلت الدعم السريع عثمان الطاهر منذ ستة أشهر وهو مريض بالسكر في ظل ظروف اعتقال غير معلومة، تُدين نقابة الصَّحفيين السودانيين بشدة هذه الجريمة النكراء، وتُحمِّل قوات الدعم السريع المسؤولية الكاملة عن مقتل عثمان الطاهر داخل مُعتقلاتها في انتهاكٍ صارخٍ لكل القوانين والأعراف الدولية. وتطالب الدعم السريع بالكشف عن ملابسات وفاة عثمان الطاهر، ومحاسبة المسؤولين عنها. ونقول لهم إن الجرائم لا تسقط بالتقادم”.

وحذّرت نقابة الصَّحفيين، الدعم السريع من الاستمرار في انتهاك حقوق الصَّحفيين والصَّحفيات والعاملين والعاملات بالقطاع الإعلامي، كما حذّرت من الانهيار الأمني الشامل والفوضى العارمة التي تعيشها البلاد خاصّةً في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع والتي يصاحبها انتهاكاتٌ جسيمةٌ لحقوق المواطنين.

وطالبت قوات الدعم السريع للالتزام بالقانون الدولي الإنساني واحترام حقوق الإنسان.

كما طالبت النقابة، المنظمات المحلية والإقليمية والدولية العاملة في حرية الصَّحافة وحماية الصَّحفيين بالضغط على قوات الدعم السريع بإدانة الحادثة وإطلاق سراح بقية المدنيين الذين يتساقطون يومياً في مُعتقلات الدعم السريع.