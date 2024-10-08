تجمع شباب سنار: تفشي وباء الكوليرا وارتفاع أعداد الوفيات

الخرطوم: السوداني

قال تجمع شباب سنار، إن وباء الكوليرا تفشى بصورة كبيرة داخل مدينة سنار ومع ارتفاع في أعداد الوفيات بشكل ملاحظ في الآونة الاخيرة نسبة لضعف الوعي الصحي وعدم اتباع ارشادات الوقاية من الأمراض، إضافةً لندرة فيك الامدادات الطبية(دربات وعلاجات ونقص في الكوادر الطبية).

ووصف تجمع شباب سنار في بيان اليوم الثلاثاء، الوضع الصحي بالكارثي داخل المدينة ويحتاج للتدخل العاجل من قبل الجهات المختصة قبل تحول الأمر إلى بورة وباء.

وأشار البيان إلى أن ازدياد أعداد المتوفين جعل مقابر القلعة تستقبل اعداداً فوق قدرتها مع صعوبة الوصول الى مقابر الشيخ فرح ود تكتوك، مع الحاجة الى لوادر تراب لتسهيل عمليه الدفن.