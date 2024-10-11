الاستخبارات العسكرية تنجح في ضبط (4) جرارات ضخمة تحمل أسلحة ومعدات حربية لمليشيا الدعم السريع قادمة من بنغازي الليبية 

كتب: د. مزمل أبو القاسم

تمكّنت استخبارات القوات المسلحة والقوات المشتركة، من ضبط شحنات أسلحة تتبع لمليشيا الدعم السريع. وحوت الضبطية أكثر من عشرة آلاف قطعة سلاح متنوعة، وذخائر أسلحة متوسطة وثقيلة بكميات ضخمة.

ووفقاً لتقارير الاستخبارات العسكرية، تحركت الشحنة قبل أيام من مدينة بنغازي الليبية عبر (4) جرارات ضخمة تحمل أسلحة ومعدات حربية، تم شحنها بواسطة ليبي يدعى محمود الشامي، وهو مشرف هذا النوع من العمليات لدى مليشيا الدعم السريع، وكان مكلفاً بتسليم الشحنة لشخص ينتمي لقبيلة القرعان بمعسكر سارة (على بُعد 35 كيلومتراً من مدينة الكفرة) اسمه عبد الرحمن أردخي، كي يسلمها بدوره إلى المدعو محمد بخيت دوديه، وهو يتبع للمتمردين وينتمي إلى قبيلة المحاميد، وكان مكلفاً بتوصيل الشحنة لشخص من قبيلة التاما يقيم في مدينة أدري التشادية ويدعى منصور آدم أبو دكو، وجرى الترتيب بأن يتم وضع شعارات لمنظمات دولية تعمل في مجال العون الإنساني على الجرارات الأربعة، كي تدخل السودان تحت مظلة وستار الإغاثة.

وبعد أن وصلت المعلومة إلى الاستخبارات، تم تجهيز كمين ناجح لها، وتمكن الجيش والقوات المشتركة من استلام الشحنة بكاملها، والآن يتم الاحتفال بالانتصار الكبير وسط هدير المقاتلين.